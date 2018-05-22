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Роналду поддержал «Спортинг» после нападения фанатов
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Роналду поддержал «Спортинг» после нападения фанатов 

SPORT24.ru 22 мая 2018
Нападающий мадридского ”Реала” Криштиану Роналду поддержал игроков и тренеров лиссабонского «Спортинга» после нападения на них фанатов.
"Это неудачная ситуация. Я всегда буду на стороне игроков и тренера, ведь я из той же профессии, и на 100% всегда буду за них.
Как им поступить? Я не самый подходящий советчик. Каждый решает за себя", — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.
15 мая около полусотни радикальных фанатов напали на базу «Спортинга», атаковали ряд игроков и главного тренера, а также нанесли ущерб клубному имуществу. По итогам инцидента было арестовано 23 человека. Роналду играл за юношескую и основную команды «Спортинга» с 1997-го по 2003-й годы.
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