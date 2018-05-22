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Каррера не хочет видеть Сарри в «Зените»
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Каррера не хочет видеть Сарри в «Зените» 

Газета.Ru 22 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу возможного назначения своего соотечественника, Маурицио Сарри, на пост главного тренера санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает «Советский спорт».
"Надеюсь, что Сарри не окажется в «Зените». Серьезно, он отличный тренер, «Наполи» при нём становится сильнее с каждым годом. В этом сезоне он сделал даже больше", — цитирует тренера Spotevai.it.
Каррера считает, что Сарри правильнее будет остаться на прежнем месте работы.
"Но, думаю, будет правильно, если он останется в «Наполи», потому что команда уже сократила отставание от «Ювентуса», — добавил тренер «красно-белых».
Ранее сообщалось о возможном переходе лидера чемпионов Италии Пауло Дибалы.
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