Каррера не хочет видеть Сарри в «Зените»

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу возможного назначения своего соотечественника, Маурицио Сарри, на пост главного тренера санкт-петербургского "Зенита" . Об этом сообщает «Советский спорт».

"Надеюсь, что Сарри не окажется в «Зените». Серьезно, он отличный тренер, «Наполи» при нём становится сильнее с каждым годом. В этом сезоне он сделал даже больше", — цитирует тренера Spotevai.it.

Каррера считает, что Сарри правильнее будет остаться на прежнем месте работы.

"Но, думаю, будет правильно, если он останется в «Наполи», потому что команда уже сократила отставание от «Ювентуса», — добавил тренер «красно-белых».