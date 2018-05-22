СМИ: Карло Анчелотти согласовал контракт с «Наполи» 

Итальянский специалист Карло Анчелотти согласовал условия контракта с футбольным «Наполи». Обе стороны договорились о подписании соглашения, однако фактически договор будет подписан только после того, как команду покинет нынешний наставник неаполитанцев Маурицио Сарри.
Как сообщает Спорт24.со ссылкой на Corriere dello Sport, нынешний главный тренер партенопейцев с большой вероятностью покинет Неаполь. На итальянского специалиста претендуют английский «Челси» и питерский "Зенит". Клуб из Северной столицы России предлагает Сарри контракт на сумму семь миллионов евро в год, однако сам итальянец не спешит переезжать в Санкт-Петербург.
Анчелотти в свою очередь находится без работы с весны 2017 года, когда он покинул мюнхенскую «Баварию». Федерация футбола Италии предлагала наставнику возглавить национальную сборную, однако сам специалист ответил отказом из-за того, что он хочет работать с клубом.