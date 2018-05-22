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В релакс-мастерской на Коминтерна расскажут об арт-терапии
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В релакс-мастерской на Коминтерна расскажут об арт-терапии 

Управа района Лосиноостровский 22 мая 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Встреча участников релакс-мастерской «Мамино время» состоится 23 мая в Московском многофункциональном культурном центре на Коминтерна, д. 11/7. К ней сможет присоединиться каждый желающий — вход на событие будет свободным.
— Ведущая мастерской «Мамино время» Евгения Коршунова вместе с психологами и тренерами расскажет про женскую самореализацию, поможет сделать жизнь в декрете гармоничнее, а также поделится секретами воспитания детей, — рассказали в ММКЦ. — Расслабиться и настроиться на позитивную волну дамам помогут техники арт-терапии, помощью которых можно скорректировать стрессовые состояние, переживания и даже решить некоторые проблемы в семье.
Начало в 18.30; регистрация доступна по ссылке. (иб)
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