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Евгений Осин разбился на мотоцикле
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Евгений Осин разбился на мотоцикле 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Певец Евгений Осин попал в ДТП на новом мотоцикле, сообщает mk.ru.
Инцидент произошел рядом с домом артиста на улице Демьяна Бедного.
Осин попал в аварию на новом мотоцикле, когда ехал в ГИБДД для того, чтобы поставить его на учет.
"Врачи настаивали на госпитализации, но звезда 90-х категорически отказался, так как опаздывал к гаишникам, хотя и сломал палец на ноге", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Осин заранее записался на прием в ГИБДД и не хотел переносить дату, так как, по его словам, ближайшая запись была бы через неделю.
В августе 2017 года сообщалось, что Евгений Осин пропал.
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