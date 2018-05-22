Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск. Проект включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года.
Магистраль построят на принципах концессионного соглашения. До 30 сентября определят условия, в том числе объем государственного участия.