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ВСМ Екатеринбург — Челябинск могут построить за 3–4 года
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ВСМ Екатеринбург — Челябинск могут построить за 3–4 года 

РЖД-Партнер 22 мая 2018
Фото: РЖД-Партнер
Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск. Проект включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года.
Магистраль построят на принципах концессионного соглашения. До 30 сентября определят условия, в том числе объем государственного участия.
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