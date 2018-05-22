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Стала известна причина смерти 15‐летней сноубордистки из Люберец
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Стала известна причина смерти 15‐летней сноубордистки из Люберец 

360tv.ru 22 мая 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
15‐летняя спортсменка Даша Гумен скоропостижно умерла в подмосковных Люберцах на руках у своей подруги. Приехавшая скорая лишь констатировала смерть девушки, о которой родные и близкие в один голос отзываются как о светлом и добром подростке, целеустремленно направлявшимся к мечте: выступить на Олимпиаде. Источник знакомый с ситуацией рассказал «360» о причине смерти девушки.
Даша постоянно проходила медкомиссию. Каждый раз врачи называли ее совершенно здоровой, не находя никаких проблем. Но к своей подруге спортсменка приехала захворавшей: где-то простыла, подхватила грипп и ОРВИ. В результате девушка умерла от кардиомиопатии: поражения сердечной мышцы.
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28 июня в Лыткарине пройдут соревнования по вейкборду в память о Дарье Гумен.
Вспоминая дочь, ее отец Михаил трогательно называл ее красавицей. Он подтвердил, что никаких проблем со здоровьем у Дарьи не было. Два раза в год она проходила особое обследование врачей, после которого выдается заключение. В последний раз она проверяла здоровье 20 апреля. Через пять дней Даша умерла.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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