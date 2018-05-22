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Зидан назвал поражение «Леганесу» своим провалом в «Реале»
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Зидан назвал поражение «Леганесу» своим провалом в «Реале» 

SPORT24.ru 22 мая 2018
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, были ли у него провальные моменты на посту в клубе в сезоне.
«Не было провалов, кроме неудачи в Кубке Испании. Это был мой провал. Остальное было на достаточном уровне. «Реал» постоянно стремится к победам, но невозможно выигрывать все и всегда. Важно придерживаться стремления, и изо дня в день пытаться достичь поставленных целей. Если вы не мотивированы биться, да, это провал. В жизни бывают взлеты и падения, и, чтобы расти вы должны испытывать сложности», — приводит слова тренера As.
«Реал» вылетел из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, уступив «Леганесу».
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