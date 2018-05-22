Ещё
Фонсека рассказал о трансферах «Шахтёра»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонсека рассказал о трансферах «Шахтёра» 

Soccer News 22 мая 2018
Фото: Soccer News
Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал о текущих трансферах своего клуба.
"Мы практически подписали Кайоде. Мне сказали, что клуб примет это решение. Переговоры сейчас на финальной стадии. Мы также подписали Майкона из Бразилии. Пока рассчитываем на этих ребят. Некоторые игроки могут покинуть «Шахтёр». Феррейра, скорее всего, уйдёт. Кто-то может уйти из-за нехватки игрового времени. Не хотел бы называть имена сейчас, но угадать, кто это будет, несложно. Кроме того, есть ситуация с Фредом. Это очень востребованный игрок, который может уйти" — сказал Фонсека.
Soccer News: последние новости
Матич рассказал, какие игроки нужны "Манчестер Юнайтед" "Эвертон" определился с фаворитом на пост главного тренера Мойес может возглавить клуб из Чемпионшипа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро294
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль139
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль162
У Иерусалима отбирают «Евровидение»50
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии54
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение