На воспитателя чемпиона России пишут анонимные кляузы

Во дворце спорта школы олимпийского резерва по футболу города Владимира прошло родительское собрание, на котором обсуждалась судьба тренера мальчишек 2006 года рождения Владимира Левакова

Суть проблемы — аноним написал письмо от родителей на имя директора департамента областного спорта Алексея Сипача с просьбой убрать Владимира Валентиновича с должности тренера и поставить молодого специалиста.

Конкретные претензии, написанные от имени родителей, высказываются и главной команде «Торпедо» и СШОР.

Директор спортшколы Владимир Исаев , вставший на сторону тренера заявил, что между школой и главной командой никогда проблем не было.

«Автор этого пасквиля, скорее всего, имеет в виду проблемы команды и дирекции стадиона «Торпедо». Да, действительно, такие проблемы есть, но здесь мы ничего поделать не можем. Полями «рулит» директор стадиона, который же и возглавляет областную федерацию футбола. С июня будет попроще — мы будем тренироваться с 8:00 до 18:00», — заметил Исаев.

Остальные претензии к Левакову — возраст и нежелание тренировать молодых пацанов наизнос. Аноним, написавший от имени всех родителей, считает, что методика Левакова не работает, из-за того и низкие показатели мальчишек на турнирах разных уровней.

«У нас много методик, в том числе и система «Барселоны», но вы поймите, что 11-12-летних парней нельзя напрягать. Может сердце не выдержать. Вы говорите, что я не общаюсь с ними — это полная неправда. Каждую тренировку я им объясняю, как двигаться, как бить, потому что существует такое понятие, как мышечная память. Они еще не в таком возрасте, чтобы быть профессионалами. В их возрасте их надо просто натаскивать, а уже потом года через два объяснять теорию», — сказал в свое оправдание Владимир Леваков.

К его словам присоединился и Валентин Сатаров, тренировавший главную команду «Торпедо».

«Уважаемые родители, вы поймите, что в тренерский процесс, вы не имеете права вмешиваться. У меня бегает сын Евгения Дурнева . Знаете что, первая игра, и я вижу, как Евгений Евгеньевич дает какие-то указания своему сыну. Я просто подошел и предложил ему занять мое место. Мы тренеры, мы видим, кто, как играет и у кого какие способности. Ваши обвинения, что ваши дети сидят на скамейке запасных голословны. Да, для вас ваш сын самый лучший, но тренер же видит его потенциал, его любовь к игре и т.д.», — констатировал Сатаров.

Стоит отметить, что Владимир Леваков воспитал Михаила Лысова — чемпиона страны этого года в составе московского «Локомотива». Лысов начинал играть за «черно-белых» именно под руководством Левакова и вместе с Владимиром Витальевичем его команда пробилась в финал «Локобола», который проходил в Черкизово . Там-то Михаила и приметили селекционеры столичного «Локомотива» и пригласили перспективного игрока в свою академию.

Михаил добился успехов и в «молодежке», выступал за юношескую сборную страны. В этом сезоне он дебютировал за «железнодорожников» и сразу же стал чемпионом страны. Михаил провел в лиге в качестве защитника всего 18 игр, из них пять в еврокубках.

Владимир Исаев добавил, что у спортшколы есть много проблемных вопросов, которые могут решаться без анонимных писем в вышестоящие инстанции.