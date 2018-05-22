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Татьна Навка поделилась впечатлениями от шоу «Ледниковые дети»
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Татьна Навка поделилась впечатлениями от шоу «Ледниковые дети» 

Russianshowbiz.info 22 мая 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Известная спортсменка Татьяна Навка опубликовала несколько фотографий со своими воспитанниками из программы «Ледниковый период. Дети».
Навка назвала шоу уникальным проектом, ведь благодаря нему мир узнал о молодых, талантливых и перспективных спортсменах, которые в скором будущем смогут представлять страну на главных соревнованиях мира. Татьяна поблагодарила всю свою команду, которая помогала готовить номера, детей, принимавших участие в проекте, и отдельно выделила Илью Авербуха — за то, что создал шоу, а потом уговорил Татьяну в нем участвовать.
Отдельно спортсменка выделила двух своих воспитанниц — Лизу Берестовскую, взявшую золото проекта, и Настю Зинину, занявшую второе место. Навка отметила, что будет рада, если проект станет для талантливых детей трамплином в будущее, в уникальную жизнь под названием «спорт».
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