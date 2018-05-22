Татьна Навка поделилась впечатлениями от шоу «Ледниковые дети»

Известная спортсменка Татьяна Навка опубликовала несколько фотографий со своими воспитанниками из программы «Ледниковый период. Дети».

Навка назвала шоу уникальным проектом, ведь благодаря нему мир узнал о молодых, талантливых и перспективных спортсменах, которые в скором будущем смогут представлять страну на главных соревнованиях мира. Татьяна поблагодарила всю свою команду, которая помогала готовить номера, детей, принимавших участие в проекте, и отдельно выделила Илью Авербуха — за то, что создал шоу, а потом уговорил Татьяну в нем участвовать.

Отдельно спортсменка выделила двух своих воспитанниц — Лизу Берестовскую, взявшую золото проекта, и Настю Зинину, занявшую второе место. Навка отметила, что будет рада, если проект станет для талантливых детей трамплином в будущее, в уникальную жизнь под названием «спорт».