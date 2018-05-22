Отставку Ройзмана могут принять уже на этой неделе

Отставку главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана депутаты ЕГД могут рассмотреть уже на этой неделе — на внеочередном заседании гордумы. В настоящее время мэр столицы Урала заявление об отставке не написал, но уже интересовался у председателя горизбиркома Ильи Захарова на чье имя должен быть документ. Сейчас депутаты и юристы обсуждают дальнейший план действий. Скорее всего, внеочередное заседание думы с рассмотрением вопроса об отставке мэра назначат на конец этой недели. Для того, чтобы отправить Евгения Ройзман в отставку должно проголосовать большинство. Сам мэр уверен, что это случится.

«Им так проще», — заявил он.

После ухода Евгений Ройзман намерен заняться хосписом, участие в выборах в гордуму Екатеринбурга как кандидата в депутаты для себя исключает.

«Здесь начинается серьезная борьба между жабой и гадюкой», — сказал он о деятельности гордумы.

Что касается своей отставки, то Евгений Ройзман прокомментировал свое решение так: «Почему вдруг за полуторамиллионный город решает кучка депутатов? Для меня это — единственный способ не участвовать в этом. Я не понимаю, что мне в 55 лет может помешать остаться самим собой».

Напомним, о своем решении подать в отсавку Евгений Ройзман заявил сегодня, 22 мая.