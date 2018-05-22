Ройзман объявил об отставке с поста мэра Екатеринбурга в знак протеста против отмены выборов

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Такое решение он принял в знак протеста против

отмены народных выборов

главы города — сегодня на заседании дума должна одобрить соответствующие изменения, сообщает

Znak.com "Поскольку меня избирали жители города, я отстаиваю интересы жителей города. Нас поставили в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду. Сегодняшнее заседание закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в этом участвовать и ухожу в отставку", — заявил Ройзман.