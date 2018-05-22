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Ройзман объявил об отставке с поста мэра Екатеринбурга в знак протеста против отмены выборов
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Ройзман объявил об отставке с поста мэра Екатеринбурга в знак протеста против отмены выборов 

Newsru.com 22 мая 2018
Фото: Newsru.com
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Такое решение он принял в знак протеста против
отмены народных выборов
главы города — сегодня на заседании дума должна одобрить соответствующие изменения, сообщает
Znak.com  "Поскольку меня избирали жители города, я отстаиваю интересы жителей города. Нас поставили в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду. Сегодняшнее заседание закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в этом участвовать и ухожу в отставку", — заявил Ройзман.
Сегодня Ройзман отказался внести в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, в которых была прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. Когда часть депутатов предложила передать право внести этот вопрос в повестку заместителю председателя думы Виктору Тестову, Ройзман заявил, что объявляет заседание закрытым и уходит в отставку.
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