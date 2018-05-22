Ройзман объявил об отставке с поста мэра Екатеринбурга в знак протеста против отмены выборов 

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Такое решение он принял в знак протеста против
отмены народных выборов
главы города — сегодня на заседании дума должна одобрить соответствующие изменения, сообщает
Znak.com "Поскольку меня избирали жители города, я отстаиваю интересы жителей города. Нас поставили в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду. Сегодняшнее заседание закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в этом участвовать и ухожу в отставку", — заявил Ройзман.
Сегодня Ройзман отказался внести в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, в которых была прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. Когда часть депутатов предложила передать право внести этот вопрос в повестку заместителю председателя думы Виктору Тестову, Ройзман заявил, что объявляет заседание закрытым и уходит в отставку.