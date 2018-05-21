Владимир Мединский назвал 2018 год рекордным для российского кино

После своего переназначения Владимир Мединский дал интервью телеканалу «Культура», где рассказал о промежуточных итогах своей работы на посту министра культуры. По его словам, количество зрителей российского кино за пять месяцев 2018 года превысило показатели за весь 2016 год, который был объявлен годом российского кино. Вместе с этим Мединский прокомментировал скандальные ситуации вокруг протестов кинопрокатчиков. «Есть разовые протесты прокатчиков, которых мы в соответствии с законом и нашими полномочиями просим сдвинуться на пару дней вперед или пару дней назад, ничего не запрещая и не снимая из проката», — сказал министр.