Ещё
Владимир Мединский назвал 2018 год рекордным для российского кино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Мединский назвал 2018 год рекордным для российского кино 

РИА «ФедералПресс» 21 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Владимир Мединский вновь возглавит министерство культуры России — фамилии членов нового кабинета министров озвучил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.
После своего переназначения Владимир Мединский дал интервью телеканалу «Культура», где рассказал о промежуточных итогах своей работы на посту министра культуры. По его словам, количество зрителей российского кино за пять месяцев 2018 года превысило показатели за весь 2016 год, который был объявлен годом российского кино. Вместе с этим Мединский прокомментировал скандальные ситуации вокруг протестов кинопрокатчиков. «Есть разовые протесты прокатчиков, которых мы в соответствии с законом и нашими полномочиями просим сдвинуться на пару дней вперед или пару дней назад, ничего не запрещая и не снимая из проката», — сказал министр.
Владимир Мединский подчеркнул, что за последние шесть лет количество инвестиций в российскую культуру оказались беспрецедентны для новой России. Своей задачей на следующий срок он назвал возвращение интереса граждан к посещению учреждений культуры — уже сейчас ежегодно растет посещаемость музеев, концертов филармонии и театров.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Александр Ткачев ушел с поста министра сельского хозяйства РФ Журналисты рассказали о постоянно плачущей Кабаевой «Если ребенок хочет стать футболистом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро295
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль143
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль163
У Иерусалима отбирают «Евровидение»50
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии56
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение