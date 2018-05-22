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Дмитрий Медведев дает Ульяновской области полтора миллиарда на туризм
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Дмитрий Медведев дает Ульяновской области полтора миллиарда на туризм 

АиФ — Ульяновск 22 мая 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
Правительство России оубликовало распоряжение об утверждении Концепции ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)». Наш регион попал в список участников укрупненного инвестиционного круизного турпроекта «Волжский путь». Теперь Ульяновская область вправе претендовать на 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.
Уже известно, что эти средства будут использованы на оборудование набережной Волги, строительство нового речного вокзала, гостиницы, объектов инфраструктуры.
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