Ещё
Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Рейнджерс» к Джеррарду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Рейнджерс» к Джеррарду 

Спорт-Экспресс 22 мая 2018
Новый главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард хочет видеть в своей команде двух бывших одноклубников. По информации The Scottish Sun, клуб из Глазго в летнее трансферное окно хочет приобрести у «Фенербахче» защитника Мартина Шкртела, который с 2008 по 2016 года выступал за «красных», а также арендовать у ливерпульской команды нападающего Харри Уилсона​.
Отмечается, что «Рейнджерс» потратит на покупку экс-игрока "Зенита" 2,7 миллиона фунтов стерлингов, а словаку был предложен контракт на 3 года.
Спорт-Экспресс: последние новости
Неманья Матич: "МЮ" нужны опытные игроки" Сегодня "Наполи" продолжит переговоры с Анчелотти "Эмполи" продлил контракт с главным тренером
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро294
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль139
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль162
У Иерусалима отбирают «Евровидение»50
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии54
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение