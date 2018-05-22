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Шкртел и Уилсон близки к переходу в «Рейнджерс»
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Шкртел и Уилсон близки к переходу в «Рейнджерс» 

Чемпионат.com 22 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Шотландский «Рейнджерс» близок подписанию словацкого защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела и полузащитника «Ливерпуля» Гарри Уилсона, сообщает The Scottish Sun.
Сообщается, что «Рейнджерс» заплатит около £ 2,7 млн Соглашение с бывшим игроком «Зенита» будет рассчитано на три года. Контракт с полузащитником сборной Уэльса Уилсоном будет подписан сроком на один год. Минувший сезон валлиец провёл в «Халл Сити» на правах аренды. Переговоры продвинулись на минувших выходных и в «Рейнджерс» уверены, что оба игрока пополнят состав команды еще до прихода нового главного тренера команды Стивена Джеррарда. Англичанин возглавит команду 1 июня.
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