Шкртел и Уилсон близки к переходу в «Рейнджерс» 

Шотландский «Рейнджерс» близок подписанию словацкого защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела и полузащитника «Ливерпуля» Гарри Уилсона, сообщает The Scottish Sun.
Сообщается, что «Рейнджерс» заплатит около £ 2,7 млн Соглашение с бывшим игроком «Зенита» будет рассчитано на три года. Контракт с полузащитником сборной Уэльса Уилсоном будет подписан сроком на один год. Минувший сезон валлиец провёл в «Халл Сити» на правах аренды. Переговоры продвинулись на минувших выходных и в «Рейнджерс» уверены, что оба игрока пополнят состав команды еще до прихода нового главного тренера команды Стивена Джеррарда. Англичанин возглавит команду 1 июня.