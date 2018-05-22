Американка подала в суд на Федерацию плавания США из-за домогательств тренера

Как передает Associated Press, американка заявила, что тренер домогался ее, когда Кукорс было 13, 16 и 17 лет. Она отметила, что представители федерации знали о происходящем и прикрывали Хатчисона.

Также пловчиха подала в суд на тренера Марка Шуберта, который не сообщил об «обоснованных подозрениях в жестоком обращении с детьми».

Ранее сообщалось, что вице-президент Федерации гимнастики США Ронда Фейн покинула свой пост из-за скандала с бывшим врачом национальной сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром, который был обвинен в сексуальных домогательствах.