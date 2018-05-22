Заместитель главы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что при хорошем финансировании высокоскоростную магистраль Екатеринбург — Челябинск построят через три года, [передает] (https://ura.news/news/1052335742) URA.RU.
По его подсчетам, в ближайшие полтора года подготовят проектно-сметную документацию. В инвестиционном проекте будут задействованы крупные компании, занимающиеся переработкой и поставкой металла.
Издание напоминает, что 14 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург.