Ещё
Названы сроки запуска магистрали Екатеринбург — Челябинск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы сроки запуска магистрали Екатеринбург — Челябинск 

Rambler News Service 22 мая 2018
Фото: НАША ГАЗЕТА
Заместитель главы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что при хорошем финансировании высокоскоростную магистраль Екатеринбург — Челябинск построят через три года, [передает] (https://ura.news/news/1052335742) URA.RU.
По его подсчетам, в ближайшие полтора года подготовят проектно-сметную документацию. В инвестиционном проекте будут задействованы крупные компании, занимающиеся переработкой и поставкой металла.
Издание напоминает, что 14 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург.
Rambler News Service: последние новости
Путину доложили о смерти пожаловавшейся на отсутствие лечения онкобольной из Апатитов Пожаловавшаяся Путину на отсутствие лечения девушка умерла от рака В ходе брифинга МИД РФ в Москве сработала противопожарная система
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро294
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль139
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль162
У Иерусалима отбирают «Евровидение»50
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии54
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение