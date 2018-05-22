Названы сроки запуска магистрали Екатеринбург — Челябинск

По его подсчетам, в ближайшие полтора года подготовят проектно-сметную документацию. В инвестиционном проекте будут задействованы крупные компании, занимающиеся переработкой и поставкой металла.