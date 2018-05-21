Польховский: для меня назначение стало полной неожиданностью 

Валерий Польховский, которого сегодня назначили старшим тренером женской сборной России, рассказал о своих ближайших задачах. «С восемью спортсменками, которые поедут на сбор, пока не определился. Меня назначили буквально только что, нужно немножко подождать. Думаю, в ближайшие день-два мы определимся. По логистике первого сбора тоже решений пока нет. Даты не обговаривали.
Для меня назначение стало полной неожиданностью. Хочется сказать, что женская команда сейчас находится не в лучшем состоянии. Но в причинах будем разбираться. Не думаю, что в России нет талантов, они есть. Надо их найти, найти способ раскрыть тех девушек, которые у нас есть. У нас будет много работы, которая будет зависеть от того коллектива, который мы соберём», — сказал Польховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.