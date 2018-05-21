Медведев поставил новые задачи перед «Единой Россией»

В понедельник в Москве "Единая Россия" провела партийную конференцию «Направление 2026». Это был финальный этап «мозгового штурма», в ходе которого во всех регионах проводились дискуссии и собирались предложения для реализации задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию и прописанных в указе от 7 мая. Как выразился председатель Высшего совета партии Борис Грызлов , поддержка «единороссами» курса не должна сводиться только к голосованию за законопроекты, партия должна вносить и свои идеи. Обобщали предложения в первой половине дня на трех тематических площадках, посвященных приоритетам развития образования, здравоохранения, культуры и экологии, необходимым шагам для экономического прорыва и вопросам обновления самой партии.

Страна вступила в новый этап развития, подчеркнул Медведев, выступая в рамках состоявшегося совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. «Общая задача — обеспечить людям в нашей стране долгую и достойную жизнь, а значит качественное образование, качественное здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и конечно возможность работать и нормально зарабатывать», — подчеркнул он.

К концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб с продолжительностью жизни свыше 80 лет. В перспективе, заявила на конференции министр здравоохранения Вероника Скворцова , периодом детства будет считаться возраст до 25-30 лет.

Для такого долголетия уже сейчас необходимо сконцентрировать усилия на укреплении здоровья граждан, считает премьер. «Начинать нужно с вопросов подготовки и социальной поддержки врачей, медицинского персонала. Особенно это важно для небольших городов и на селе», — указал он.

"Сегодня во многих районных больницах и городских поликлиниках укомплектованность медицинскими работниками не достигает и 40 процентов. Один участковый врач ведет два, а то и три участка", — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Задачи социальной поддержки медицинских работников должны решаться комплексно, включая повышение заработной платы и обеспечение жильем. «Наши региональные отделения предлагают существенно повысить эффективность целевого обучения как врачей, так и средних медицинских работников, а в перспективе возможно вернуться к обсуждению по распределению студентов медицинских вузов, обучающихся на бюджетной основе», — передал он инициативы с мест.

Также «единороссы» намерены подготовить комплекс мер по борьбе с онкологическими заболеваниями, сделать современную систему диагностики и лечения более эффективной, в том числе за счет создания современного российского медицинского оборудования, лекарств на уровне мировых стандартов.

В приоритетах партии остается тема материнства и детства. «Нам предстоит законодательно определить статус многодетных семей, пристально следить за тем, чтобы положенные им льготы и привилегии предоставлялись в полном объеме», — сказал Дмитрий Медведев

Здоровье во многом зависит от состояния окружающей среды, а из регионов все чаще поступают жалобы на разного рода нарушения и бездействия властей. «Наши коллеги предлагают запустить новый партийный проект „Чистая страна“. Он подразумевает выстраивание обратной связи с населением для получения оперативной и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах», — рассказал Турчак. Председатель партии идею поддержал.

Одним здоровьем невозможно обеспечить благополучие человека. Людям нужно дать возможность работать по призванию и достойно зарабатывать, заметил премьер. Поставлена задача — в следующие шесть лет минимум вдвое снизить уровень бедности. «Это значит, нужно серьезно обновить структуру занятости, обратив внимание на молодежь, на людей предпенсионного возраста, повысить эффективность системы социальной помощи, обеспечить дальнейший рост зарплат работников бюджетной сферы», — озвучил Медведев необходимые действия.

В экономике задача не менее амбициозная — войти в первую пятерку ведущих экономик мира. Для этого, во-первых, считает глава правительства, надо обеспечить сбалансированную бюджетную политику, увязать принятие бюджета с задачами национальных проектов, которые направлены на выполнение указов президента. «Во-вторых, нужно серьезно повысить эффективность бюджетных расходов. Причем речь идет не только о бюджетах всех уровней, но и о государственных корпорациях, о компаниях. Здесь требуется тщательный партийный и общественный контроль», — сказал он. В-третьих, предстоит расширить пространство возможностей для бизнеса.

Чтобы эффективно отвечать на современные вызовы, «Единая Россия» должна меняться вместе со страной, заявил ее председатель. ЕР должна помогать в росте перспективным партийцам, привлекать в свои ряды самых лучших и талантливых, а для этого потребуется постоянно действующий кадровый проект с ориентацией на практику обучения, работа со сторонниками, поддержка перспективных инициатив.

Такой проект у партии есть, но до сих пор он шел в пилотном режиме. «Предлагается лидерский проект „ПолитСтартап“ признать состоявшимся и продолжить его реализацию, — сообщил секретарь Генсовета. — Предлагается поддержать создание внутрипартийного института наставничества, запустить систему обучения партийного актива».

Запрос на обновление в партии действительно высокий, признал Андрей Турчак. «Партийцы хотят быть востребованными не только в период предвыборной мобилизации, а участвовать в выработке решений по самым острым темам», — заметил он. Активисты видят обновление в этом, а не в смене символики. И партия своего медведя не отдаст, заверил руководитель политуправления центрального исполнительного комитета ЕР Роман Романов

Но настоящий успех в реализации поставленного президентом курса возможен только при объединении усилий всех граждан страны, уверен Дмитрий Медведев. Он видит «Единую Россию» центральным звеном такого объединения.

"Нужно будет более внимательно отрабатывать обращения граждан, надо внимательно анализировать самые разные полезные предложения, — напутствовал он «единороссов». — Надо ошибки исправлять. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И мы ошибаемся, но над этими ошибками нужно просто работать".