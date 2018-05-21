Своего «Холостяка» запустили на уссурийском телевидении

Главный герой проекта «Пока свободен» — молодой человек, который хочет найти вторую половинку.

Девушки пришли на программу с той же целью. Как будут строиться отношения, кто уйдет с проекта — всё это можно будет увидеть на канале «Телемикс».