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Своего «Холостяка» запустили на уссурийском телевидении
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Своего «Холостяка» запустили на уссурийском телевидении 

Prim.News 21 мая 2018
Главный герой проекта «Пока свободен» — молодой человек, который хочет найти вторую половинку.
Девушки пришли на программу с той же целью. Как будут строиться отношения, кто уйдет с проекта — всё это можно будет увидеть на канале «Телемикс».
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