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«Челси» объявит об отставке Конте в ближайшие 24 часа?
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«Челси» объявит об отставке Конте в ближайшие 24 часа? 

Спорт-Экспресс 21 мая 2018
Главный тренер «Челси» Антонио Конте будет уволен с занимаемого поста в ближайшие сутки, утверждает BeIN Sports. Руководство «синих» примет такое решение, несмотря на то, что команда под руководством итальянского специалиста 19 мая завоевала Кубок Англии, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед" (1:0).
Ранее сам тренер заявлял, что готов уйти из команды, если это «будет нужно для общего блага». Фаворитом на пост нового наставника лондонцев называется бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.
Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. За два года под его руководством команда по разу выиграла чемпионат и Кубок Англии.
Луис Энрике — фаворит в борьбе за пост главного тренера «Челси» // Антонио Конте: «Я уйду из „Челси“, если это нужно для общего блага»
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