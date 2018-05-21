Бывший тренер «Спартака» Лаудруп взял паузу в карьере

Бывший тренер московского ”Спартака” Микаэль Лаудруп покинул катарский «Аль-Райян». В ближайшее 53-летний тренер не намерен возобновлять работу.

”Я хочу взять перерыв. Я работаю в футболе высшего уровня с 17 лет, так что пришло время заняться чем-то другим. На какой-то период. Перерыв может продлиться 6 месяцев или 12, а может стать бессрочным. Только время покажет. Но пока у меня пауза”, — приводит слова Лаудрупа DR.

Лаудруп работал в «Аль-Райяне» с 2016 года. До этого он работал в другой катарской команде — «Лехвия».