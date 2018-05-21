Медведев согласился включить меры по развитию АПК в резолюцию конференции единороссов

Во время пленарного заседания один из участников конференции посетовал, что в проекте постановления по ее итогам сельское хозяйство не упоминается вовсе. Он предложил прописать задачи по развитию этой отрасли в документе.

"Конечно, мы вставим туда формулировки, посвященные сельскому хозяйству", — согласился Медведев.

При этом он напомнил, что в программе «Единой России» этой теме посвящен огромный раздел. «Мы еще программу не выполнили, она у нас действующая, мы по ней живем и работаем. Но отсылку к программе (в резолюции конференции)… давайте сделаем (по поводу сельского хозяйства)», — сказал председатель «Единой России», поручив в течение месяца доработать этот документ.