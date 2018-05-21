Медведев призвал сконцентрироваться на работе по укреплению здоровья россиян

"Прежде всего эта работа по укреплению здоровья людей, и начинать нужно с вопросов подготовки и социальной поддержки врачей, медицинского персонала, которые будут в центре внимания партии", — заявил Медведев на пленарном заседании конференции «Направление 2026» партии «Единая Россия». Он уточнил, что «особенно это важно для небольших городов и на селе, там, где можно будет использовать цифровые технологии для дистанционных консультаций, для непрерывного медицинского образования».

Медведев раскритиковал своих помощников, готовивших выступление на нынешнем форуме, и членов «Единой России». «Мне заложили в выступление: есть предложение распространить программу „Земский доктор“ на города, численностью до 50 тыс. жителей и привлечь к участию в ней фельдшеров. Люди, которые это написали, не знают, что уже это есть!» — сказал он. Премьер уточнил, что критику адресует скорее не «аппарату правительства, а всем присутствующим». «Коллеги, то, что мы имеем, мы зачастую не ценим. Все эти решения мы действительно проговаривали когда-то, чтобы о них знали и обычные люди, которые голосуют на нашу партию, и те, которые не голосуют за нашу партию, и чтобы начальники знали», — указал он.

По словам председателя партии, «Единая Россия» намерена подготовить комплекс мер по борьбе с онкологическими заболеваниями, сделать современную систему диагностики и лечения более эффективной, в том числе за счет создания современного российского медицинского оборудования, лекарств на уровне мировых стандартов". «Уверен, это абсолютно нам по силам», — подчеркнул Медведев.