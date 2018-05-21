Медведев призвал сконцентрироваться на работе по укреплению здоровья россиян 

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партии и правительству в первую очередь нужно сконцентрировать усилия на программах по укреплению здоровья людей.
"Прежде всего эта работа по укреплению здоровья людей, и начинать нужно с вопросов подготовки и социальной поддержки врачей, медицинского персонала, которые будут в центре внимания партии", — заявил Медведев на пленарном заседании конференции «Направление 2026» партии «Единая Россия». Он уточнил, что «особенно это важно для небольших городов и на селе, там, где можно будет использовать цифровые технологии для дистанционных консультаций, для непрерывного медицинского образования».
Медведев раскритиковал своих помощников, готовивших выступление на нынешнем форуме, и членов «Единой России». «Мне заложили в выступление: есть предложение распространить программу „Земский доктор“ на города, численностью до 50 тыс. жителей и привлечь к участию в ней фельдшеров. Люди, которые это написали, не знают, что уже это есть!» — сказал он. Премьер уточнил, что критику адресует скорее не «аппарату правительства, а всем присутствующим». «Коллеги, то, что мы имеем, мы зачастую не ценим. Все эти решения мы действительно проговаривали когда-то, чтобы о них знали и обычные люди, которые голосуют на нашу партию, и те, которые не голосуют за нашу партию, и чтобы начальники знали», — указал он.
По словам председателя партии, «Единая Россия» намерена подготовить комплекс мер по борьбе с онкологическими заболеваниями, сделать современную систему диагностики и лечения более эффективной, в том числе за счет создания современного российского медицинского оборудования, лекарств на уровне мировых стандартов". «Уверен, это абсолютно нам по силам», — подчеркнул Медведев.
Он также полагает, что «партия должна уделять большее внимания продвижению ценностей здорового образа жизни, способствовать увеличению количества тех наших граждан, которые постоянно занимаются физической культурой и спортом». "Россия к концу следующего 10-летия должна войти в клуб стран 80+, это абсолютно амбициозная задача, по сути, это и есть суммарный результат нашей работы", — уверен глава кабинета министров. По его мнению, «надо дать людям возможность как можно дольше оставаться активными, не только заботиться о здоровье, но и дать возможность поддерживать их профессиональных уровень, в частности помогать с освоением современных цифровых технологий, а тем, кто решил завершить трудовую деятельность, — платить достойную пенсию». «Здесь у нас есть ряд серьезных задач, в том числе по увеличению коэффициента замещения, партия должна будет принять активное участие в реализации именно этих задач», — потребовал Медведев.