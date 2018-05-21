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Медведев: РФ должна войти в десятку мировых лидеров по качеству образования
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Медведев: РФ должна войти в десятку мировых лидеров по качеству образования 

ТАСС 21 мая 2018
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна войти в десятку мировых лидеров по качеству образования. Об этом он заявил на конференции "Единой России" «Направление 2026».
"Наша страна должна войти в десятку мировых лидеров по качеству обучения, для этого партия продолжит проекты в этой сфере, в том числе по внедрению новых технологий, по поддержке педагогических работников, по поддержке талантливых детей", — подчеркнул он. «Важная составляющая — возможность работать по призванию и, конечно, достойно зарабатывать», — добавил глава кабмина.
По его словам, за шесть лет уровень бедности в стране предстоит снизить вдвое. «Это значит, нужно обновить и структуру занятости, обратив внимание на молодежь, на людей предпенсионного, пенсионного возраста, повысить эффективность социально помощи, сделать ее более адресной, более справедливой, обеспечить дальнейший рост зарплат работников бюджетной сферы, индексацию пенсий, социальных выплат», — считает премьер.
Говоря о других направлениях, Медведев отметил проблему обеспечения жильем. Глава кабмина отметил, что в Госдуму скоро будет внесен законопроект, создающий постоянно действующий механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
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