Ещё
Россия и Болгария обсудили реализацию совместных проектов в промышленности и других областях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Болгария обсудили реализацию совместных проектов в промышленности и других областях 

Министерство промышленности и торговли РФ 21 мая 2018
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Сегодня, 21 мая, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым. Обсуждались вопросы российско-болгарского торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также реализация совместных проектов в энергетике, промышленности и других областях. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Дмитрий Медведев отметил, что российский и болгарский народы исторически связаны многолетними дружескими отношениями. Он выразил надежду, что общие культурные корни и двустороннее сотрудничество найдут отражение в торгово-экономическом поле и станут стимулом к увеличению товарооборота между странами.
Задача наших коллег, которые занимаются этими вопросами в Правительстве, да и наша задача, заключается в том, чтобы придать бóльшую, лучшую динамику такого рода сотрудничеству, —
заявил Премьер-министр.
В свою очередь, Румен Радев заявил, что рассматривает Россию как надежного стратегического партнёра в области энергетики. Он рассказал, что в Болгарии возобновился проект АЭС «Белене», который предполагает российское участие.
Глава Болгарии также отметил, что отношения между Болгарией и Россией базируются не только на экономическом интересе, но пронизаны глубокими историческими и духовными связями.
Россия всегда была важным торгово-экономическим партнёром. Товарообмен составил 3,6 млрд евро за прошедший год — это очень хорошая цифра, но она не достигает предыдущих результатов и не отвечает нашим возможностям, —
подчеркнул Президент Болгарии.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Россия и Болгария обсудили реализацию совместных проектов в промышленности и других областях Первый опытный образец модернизированного Ми-171Ш пройдет испытания на МВЗ Россия и Армения рассматривают вопрос создания единой площадки для Торгово-промышленного дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро295
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль143
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль163
У Иерусалима отбирают «Евровидение»50
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии56
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение