Россия и Болгария обсудили реализацию совместных проектов в промышленности и других областях

Дмитрий Медведев отметил, что российский и болгарский народы исторически связаны многолетними дружескими отношениями. Он выразил надежду, что общие культурные корни и двустороннее сотрудничество найдут отражение в торгово-экономическом поле и станут стимулом к увеличению товарооборота между странами.

Задача наших коллег, которые занимаются этими вопросами в Правительстве, да и наша задача, заключается в том, чтобы придать бóльшую, лучшую динамику такого рода сотрудничеству, —

заявил Премьер-министр.

В свою очередь, Румен Радев заявил, что рассматривает Россию как надежного стратегического партнёра в области энергетики. Он рассказал, что в Болгарии возобновился проект АЭС «Белене», который предполагает российское участие.

Глава Болгарии также отметил, что отношения между Болгарией и Россией базируются не только на экономическом интересе, но пронизаны глубокими историческими и духовными связями.

Россия всегда была важным торгово-экономическим партнёром. Товарообмен составил 3,6 млрд евро за прошедший год — это очень хорошая цифра, но она не достигает предыдущих результатов и не отвечает нашим возможностям, —

подчеркнул Президент Болгарии.