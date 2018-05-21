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Борис Дубровский: ВСМ никто строить и не собирался
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Борис Дубровский: ВСМ никто строить и не собирался 

РИА «ФедералПресс» 21 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в ходе своей пресс-конференции, которая проходит в Карабаше, губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о дальнейшей работе, которую будет вести регион в рамках проекта высоко-скоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Напомним, ее строительство уже согласовано в Кремле.
«Целью хозяйственного партнерства по ВСМ было сделать хорошую заявку. ВСМ никто строить и не собирался, ее не было в списке стратегических проектов. Это доказывает важность собственной инициативы. Теперь Медведев подписал указ, назвал ВСМ важной, мы с ним согласны», — заявил глава региона.
Борис Дубровский также отметил, что ВСМ важна для развития агломерации Челябинска и Екатеринбурга. Так, соседний миллионник претендует на проведение ЭКСПО в 2025 году, и в этом ему может помочь именно Южный Урал. «Заявка сформирована так, что мы тоже должны принимать этих гостей и по ВСМ за час доставлять в Екатеринбург», — отметил челябинский губернатор. Всего же планируется принять от 30 до 50 миллионов человек гостей ЭКСПО.
Фото с сайта губернатора Челябинской области.
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