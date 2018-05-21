Борис Дубровский: ВСМ никто строить и не собирался

«Целью хозяйственного партнерства по ВСМ было сделать хорошую заявку. ВСМ никто строить и не собирался, ее не было в списке стратегических проектов. Это доказывает важность собственной инициативы. Теперь Медведев подписал указ, назвал ВСМ важной, мы с ним согласны», — заявил глава региона.

Борис Дубровский также отметил, что ВСМ важна для развития агломерации Челябинска и Екатеринбурга. Так, соседний миллионник претендует на проведение ЭКСПО в 2025 году, и в этом ему может помочь именно Южный Урал. «Заявка сформирована так, что мы тоже должны принимать этих гостей и по ВСМ за час доставлять в Екатеринбург», — отметил челябинский губернатор. Всего же планируется принять от 30 до 50 миллионов человек гостей ЭКСПО.

Фото с сайта губернатора Челябинской области.