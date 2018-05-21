Сын чемпиона России по футболу не знал, что отцу нравится группа «Ленинград» 

Сын главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина Андрей Семин не был в курсе музыкальных пристрастий своего отца, передает Sport24.
Семин-младший на данный момент тренирует команду «Знамя труда», выступающую во втором дивизионе чемпионата России.
Было известно, что главному тренеру московского «Локомотива» нравятся песни музыкальной группы из Санкт-Петербурга «Ленинград.
»Я этого не знал. Но если сказал, что ходил на концерты — значит правда ходит. Он же не должен везде и всем об этом рассказывать", — сказал наставник.
Ранее Семин рассказал, кто не сыграет с тульским «Арсеналом».