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Сын чемпиона России по футболу не знал, что отцу нравится группа «Ленинград»
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Сын чемпиона России по футболу не знал, что отцу нравится группа «Ленинград» 

Газета.Ru 21 мая 2018
Фото: РИА Новости
Сын главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина Андрей Семин не был в курсе музыкальных пристрастий своего отца, передает Sport24.
Семин-младший на данный момент тренирует команду «Знамя труда», выступающую во втором дивизионе чемпионата России.
Было известно, что главному тренеру московского «Локомотива» нравятся песни музыкальной группы из Санкт-Петербурга «Ленинград.
»Я этого не знал. Но если сказал, что ходил на концерты — значит правда ходит. Он же не должен везде и всем об этом рассказывать", — сказал наставник.
Ранее Семин рассказал, кто не сыграет с тульским «Арсеналом».
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