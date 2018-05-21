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Юный пермяк поднялся на подиум детского «Ледникового периода»
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Юный пермяк поднялся на подиум детского «Ледникового периода» 

АиФ Пермь 21 мая 2018
Фото: АиФ Пермь
20 мая на первом канале завершился проект «Ледниковый период. Дети». 10-летний Марк Лукин, воспитанник пермской СДЮШОР «Орлёнок», тренирующийся последние два года в Москве у Этери Тутберидзе, занял в нём 3 место среди мальчиков.
Зрителям, безусловно, запомнились и его Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери», и блестящее исполнение номера на музыку Паганини, и искромётный танец «Я милого узнаю по походке», который Марк исполнил под музыкальное сопровождение победителя конкурса «Голос. Дети» Рутгера Гарехта.
К сожалению, падение с тройного тулупа в финале не позволило ему получить более высокие оценки жюри. Но его изумительное чувство музыки, умение всегда оставлять после своего выступления позитивное впечатление отмечали все.
«Мне очень понравился номер. Марк был потрясающе заряжен на эту музыку. И когда вначале возник детский голос, у меня даже появилось ощущение, что это он сам поёт. Сочетание его темперамента, его катания со звучанием этого голоса было абсолютно органично!», — сказала олимпийская чемпионка, член жюри Наталья Бестемьянова.
А Илья Авербух, наставник Марка Лукина, подбадривая своего подопечного, заметил:
«Главное, что и после ошибки ты продолжал кататься на полную катушку. Молодец!»
1 место среди мальчиков в этом проекте занял Арсений Федотов, также из команды Авербуха. Среди девочек победила Лиза Берестовская (команда Татьяны Навки), а среди танцевальных пар — Василиса Кагановская и Илья Владимиров (команда Максима Транькова).
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