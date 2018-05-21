Мистер Дэвид Семёнович

Фото с сайта ХК «Адмирал»Мистер Дэвид Семёнович

Неделю назад мы сообщили о назначении главным тренером «Торпедо» Дэвида Немировски , тогда же пообещали рассказать о личности этого канадского и в то же время российского специалиста. Настала пора исполнить обещание.

БРАТЬЯ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Родился Дэвид 1 августа 1976 года в Торонто, хотя его родители — москвичи. Уехали сначала в Одессу, затем месяц жили в Вене , полгода — в Риме , а из Италии перебрались в Канаду . К тому времени у Давида (русский вариант имени) уже был старший брат — Михаил, или Майкл, который появился на свет 30 сентября 1974 года. Он, кстати, тоже стал профессиональным хоккеистом. На заре карьеры Михаил Немировский попробовал себя в московском «Спартаке» , позднее был в «Ладе» и «Сибири», за которую провёл 9 матчей в российской суперлиге (сезон 2004/05). Как Майкла Немировски форварда знают в Северной Америке, Великобритании , Германии, Китае

Младшему брату тоже пришлось поездить. В сезоне 1995/96 он пробился в клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз», отыграл в 94 матчах и набрал 39 очков (17 + 22). Сезон 1998/99 стал для крайнего нападающего с российскими корнями последним в НХЛ. «Флорида» обменяла его в «Торонто», но попасть туда, несмотря на результативную игру в фарм-клубе АХЛ — «Сент-Джоне», Дэвиду оказалось не суждено. Он отправился в шведский ХВ-71, потом — в ярославский «Локомотив», оттуда — в финский «Ильвес» ( Тампере ), далее — в «Йокерит» ( Хельсинки ). С сезона 2003/04 Немировски уже надолго обосновался в нашем хоккее. Защищал цвета воскресенского «Химика», «Ак Барса», СКА, ЦСКА, а также — в период Континентальной хоккейной лиги — «Барыса» и минского «Динамо». Ещё он уезжал в Германию , но опять вернулся в Россию , закончив профессиональную карьеру после сезона 2013 — 2014 годов в ЦСКА. За четыре сезона в КХЛ, где он выступал за четыре клуба, включая СКА, на счету Дэвида — 130 матчей и 66 очков (32 + 34) при показателе полезности плюс 9.

АНАЛИТИК И ТАКТИК

В июне 2015-го Немировски получил пост спортивного директора «Адмирала», отработал два с половиной сезона. И вот произошло неожиданное назначение в «Торпедо». Неожиданное потому, что гражданин Канады и России не мог, как многие думают, накопить опыта как тренер. Но напомним, что написал в социальной сети «Инстаграм» известный хоккейный агент Шуми Бабаев

— Последние два с половиной сезона Дэвид был спортивным директором «Адмирала», при этом постоянно находясь на тренерской скамейке команды. За это время клуб из Владивостока , имея минимальный бюджет, дважды выходил в плей-офф. Немировски пользуется огромным уважением со стороны игроков и тренеров. Дэвид — отличный аналитик и тактик. Желаем нашему другу успехов в «Торпедо».

Бабаеву вторит эксперт и телекомментатор Алексей Бадюков , в сезоне 2013 — 2014 годов (первом при Скудре) защищавший цвета нашего клуба и после этого закончивший профессиональную карьеру.

— Руководство «Торпедо» долго решало, кого выбрать. Мы видим, что это произошло не спонтанно, а обдуманно. Я хорошо знаю Дэвида. Он давно созрел, чтобы попробовать себя в роли главного тренера. Это человек, который в большей степени занимался аналитикой и знает, как подготовить команду. Знает все циклы физической подготовки. Хорошо, когда привлекают молодых специалистов, свежую кровь. Для меня очень радостно, что Немировски будет главным тренером нижегородского клуба. Не думаю, что молодой возраст Дэвида будет помехой. Сорокалетний Марьямяки руководит сборной Финляндии . Здесь важен не возраст — важны знания и умение коммуницировать с игроками и с руководством, быть на одной волне. Я думаю, что в «Торпедо» именно так всё и будет. Сейчас там начнётся новая эпоха, — приводит слова Бадюкова торпедовский сайт.

А вот что сказал о новом рулевом словенский нападающий Роберт Саболич , чей контракт с нашим клубом действует ещё год:

— Я знаю Дэвида ещё по «Адмиралу», и мне нравится его стиль работы. Он всегда в хороших отношениях с игроками. Он был главным тренером в «Адмирале» три игры, а остальное время выполнял обязанности помощником и находился на скамейке. Дэвид много работал с нападающими и над большинством. У Немировски большой опыт, он много знает о хоккее, поэтому я думаю, что Дэвид поможет «Торпедо» достичь хороших результатов в новом сезоне.

МЕЧТАЛ СЫГРАТЬ ЗА НАШУ СБОРНУЮ…

Готовя материал про Немировски, автор этих строк наткнулся в Интернете на интересное интервью, которое тот дал петербургской газете «Смена» в феврале 2005 года, придя в период дозаявок в СКА. Привожу некоторые фрагменты.

— Как возник вариант с Россией?

— У меня очень толковый агент — Марк Гандлер . Среди его клиентов немало звёзд НХЛ. Марк имеет хорошие связи с ярославским «Локомотивом». Он и договорился о контракте с моим первым российским клубом. Ну а дальше я сам пробивался в суперлиге.

— Не было опасений, связанных с переездом на историческую родину?

— Отец то ли в шутку, то ли всерьёз говорил, что КГБ останется в России во все времена, а от этой организации лучше держаться подальше. Советовался я и с братом, который пробовал свои силы в московском «Спартаке». У Майкла, или, как его называют в нашей семье, Миши, не сложилось. Однако я всё равно решил ехать в Россию. Уровень суперлиги растёт с каждым годом.

— Ваш отец ещё в Одессе занимался футболом. Никогда не возникало желания продолжить семейную спортивную традицию?

— Я даже пробовал себя в роли футбольного голкипера. Занялся бы серьёзно — может быть, защищал бы сейчас ворота сборной Канады. Только Торонто — самый хоккейный город Страны кленового листа. Футбол, как и велосипедный спорт, которым я тоже занимался, там не очень популярны. Как и любой канадский мальчишка, я мечтал стать профессиональным хоккеистом.

— До приезда на историческую родину вы говорили по-русски?

— Родители между собой общались дома по-русски, но мне разговорной практики недоставало. Я родился в Торонто, и родным языком, конечно, был английский. Когда переехал в Россию, легко восстановил разговорные навыки. Собеседников хватает, а на лёгкий акцент никто внимания не обращает.

— Решение принять российское гражданство далось вам легко?

— Мне предложили это сделать, чтобы не считаться легионером. Никаких проблем не испытывал. Мечтаю даже сыграть за сборную России. Единственное, что поразило меня при получении нового паспорта, так это наличие отчества. Привык в Канаде к тому, что я Дэвид Немировски, а тут в одночасье стал Дэвидом Семёновичем. Отец сказал, что ему очень приятно.

— В русскоязычном Торонто вы, наверное, сегодня самый популярный человек.

— Самый популярный — моя мама.

— Она что, лидер общины?

— Нет, она организует русские свадьбы по одесскому образцу. Все молодожёны, имеющие русскоговорящих родственников, предпочитают обращаться именно к ней.

…А СБЫЛАСЬ ДРУГАЯ МЕЧТА

Наконец, публикуем высказывания Немировски в интервью пресс-службе «Торпедо».

— Я благодарен руководству хоккейного клуба «Торпедо» за оказанное мне доверие. Даже когда был хоккеистом, я всегда к этому стремился, работал и мечтал однажды стать главным тренером. Нижний Новгород — великий хоккейный город, и я рад возможности поработать здесь.

— Вы обладаете большим опытом выступлений за океаном, а также в ведущих клубах России и Европы. Учитывая это, какую хоккейную философию и игровой стиль вы будете прививать «Торпедо»?

— Мы будем играть в агрессивный, атакующий, умный хоккей. Жёсткий, но при этом комбинационный. Будем стремиться много забивать, но и не пропускать при этом.

— Три года вы работали в тренерском штабе «Адмирала», совмещая это с должностью спортивного директора. Получалось весьма успешно: клуб со скромными финансовыми возможностями дважды подряд демонстрировал высокие результаты и пробивался в плей-офф. В чём был секрет успеха и насколько важен оказался данный опыт на пути к работе главным тренером?

— Безусловно, это был отличный опыт, который позволил мне понять необходимые нюансы тренерской работы. Командный дух, атмосфера в раздевалке, желание биться друг за друга и умение выжимать из себя максимум — других секретов успеха нет.

— Расскажите о планах на первые дни работы в качестве главного тренера «Торпедо».

— В ближайшее время мы определим состав тренерского штаба, после чего приступим к формированию команды, знакомя болельщиков с именами новобранцев. Конечно, определённые изменения неизбежны. Они происходят в любой команде каждый год. Однако они будут не настолько большими, как многие ожидали. Будут новички, будет шанс и у местной молодёжи, которая может раскрыться.

Что ж, остаётся верить, что Дэвид Семёнович раскроет тренерский талант, причём именно в Нижнем Новгороде. Судя по всему, от него не будут сразу требовать результата: создаётся команда на перспективу. К тому же и Петерис Скудра , перед тем как прийти в «Торпедо», главным тренером нигде не работал…