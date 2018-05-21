Девушки‐борцы из Подмосковья выиграли золото и серебро чемпионата мира по тайскому боксу 

Спортсменки из Подмосковья Ирина Ларионова и Екатерина Винникова стали призерами чемпионата мира по тайскому боксу, который проходил с 12 по 19 мая в мексиканском Канкуне. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Чемпионат мира по тайскому боксу в Канкуне является одним из самых значимых и крупных событий в мире единоборств. За главный титул планеты боролись более 500 тайбоксеров из 80-ти стран мира.
Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Для России этот чемпионат стал самым успешным за последние 6 лет. Впервые с 2012 года сборная РФ выиграла первое общекомандное место и обогнала родоначальника вида спорта — сборную Таиланда.
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Весомый вклад в достижение этого результата внесли подмосковные спортсменки. Ирина Ларионова победила в весовой категории до 75 килограммов, а Екатерина Винникова стала второй в весовой категории до 60 килограммов.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, комментируя результаты Ларионовой и Винниковой, в частности, сказал: «Подмосковные спортсменки, чье мастерство не вызывает сомнений, в очередной раз достойно представили область на самом высоком уровне. Приятно, что медали наших девчонок помогли сборной России опередить родоначальников данного вида единоборств».
Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области