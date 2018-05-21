Георгий Джикия — о травме: Я чувствовал такую боль, будто ногу оторвали

Джикия порвал крестообразную связку в январе во время контрольного матча «Спартака» с «Шанхай СИПГ» на сборе в ОАЭ

«Сейчас уже все хорошо. Думаю, что с первого дня подготовки к новому чемпионату я буду полностью работать с командой, без ограничений. Есть огромное желание вернуться в команду. Нужно максимально много работать.

У меня не первые «кресты» в команде. Есть с чем сравнивать. Мы говорили об этом с ребятами. У каждого свой болевой порог. Кто-то не чувствовал боли. Я чувствовал такую боль, как будто ногу оторвали. Видимо, мой организм это так воспринял. Даже не могу передать, что это за ощущения. Было опустошение, разочарование — все негативные слова. Я понимал, что это не обычная травма, придется много пропустить.

У всех организм разный. Кто-то воспринимает нагрузку нормально, для кого это может быть чрезмерным. Лично я не чувствовал, что как-то перегружен. Просто случай», — приводит слова Джикии «КП».