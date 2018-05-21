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Эксперт: тренер канадцев совершил дурость в матче ЧМ, даже американцы удивились
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Эксперт: тренер канадцев совершил дурость в матче ЧМ, даже американцы удивились 

Газета.Ru 21 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Евгений Зимин в интервью "Газете.Ru" прокомментировал решение главного тренера сборной Канады Билла Питерса снять вратаря за три минуты до конца матча с США за бронзу чемпионата мира.
"В НХЛ снимают вратарей и за три минуты, и за четыре, но нужно чувствовать момент, когда это стоит делать. Например, когда ты полностью владеешь преимуществом, играешь в одной зоне, но тебе не хватает лишнего полевого игрока.
А в матче Канады и США это была просто дурость тренера. Там никакого преимущества не было, а он взял да снял (смеется). Американцы сами удивились, что ворота пустые. По выражению их лиц это было понятно", — рассказал Зимин.
Ранее сборная США по хоккею обыграла Канаду и стала бронзовым призером чемпионата мира в Дании.
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