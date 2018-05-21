Эксперт: тренер канадцев совершил дурость в матче ЧМ, даже американцы удивились

"В НХЛ снимают вратарей и за три минуты, и за четыре, но нужно чувствовать момент, когда это стоит делать. Например, когда ты полностью владеешь преимуществом, играешь в одной зоне, но тебе не хватает лишнего полевого игрока.

А в матче Канады и США это была просто дурость тренера. Там никакого преимущества не было, а он взял да снял (смеется). Американцы сами удивились, что ворота пустые. По выражению их лиц это было понятно", — рассказал Зимин.