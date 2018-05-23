Йозеф Яндач: «Мозякин еще точно не близок к пенсии»

— Многие в России считают, что Сергей Мозякин уже не сможет показывать свой лучший хоккей. Вы собираетесь продлить его карьеру?

— Он очень опытный и умный игрок. Каждый сезон он набирал невероятное количество очков. Их звено с Зариповым и Коваржем выиграло для Магнитогорска два Кубка Гагарина. Думаю, сейчас все зависит от самого Мозякина. Если у него будет мотивация и не возникнет проблем со здоровьем, все пойдет отлично. Главное — подобрать ему хорошего центрального нападающего.

— Что нужно менять в игре «Магнитки»?

— Думаю, команде надо немного прибавить в скорости. Судя по играм прошедшего сезона, которые я смотрел, они несколько утратили ее по сравнению с временами, когда играли в финалах Кубка Гагарина при Воробьеве.

— Вы говорите про звено Сергея Мозякина или про всю команду?