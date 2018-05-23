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Йозеф Яндач: «Мозякин еще точно не близок к пенсии»
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Йозеф Яндач: «Мозякин еще точно не близок к пенсии» 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Фото: yarreg.ru
Новый главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач в интервью "Известиям" уверен, что нападающий Сергей Мозякин далек от завершения карьеры. По его мнению, сейчас все зависит от самого игрока.
— Многие в России считают, что Сергей Мозякин уже не сможет показывать свой лучший хоккей. Вы собираетесь продлить его карьеру?
— Он очень опытный и умный игрок. Каждый сезон он набирал невероятное количество очков. Их звено с Зариповым и Коваржем выиграло для Магнитогорска два Кубка Гагарина. Думаю, сейчас все зависит от самого Мозякина. Если у него будет мотивация и не возникнет проблем со здоровьем, все пойдет отлично. Главное — подобрать ему хорошего центрального нападающего.
— Что нужно менять в игре «Магнитки»?
— Думаю, команде надо немного прибавить в скорости. Судя по играм прошедшего сезона, которые я смотрел, они несколько утратили ее по сравнению с временами, когда играли в финалах Кубка Гагарина при Воробьеве.
— Вы говорите про звено Сергея Мозякина или про всю команду?
— По всем звеньям не могу сказать, потому что еще не до конца ясно, какие новые игроки придут в «Металлург», а какие клуб покинут. Будем работать, дополнять команду, смотреть, что можно сделать с центральным звеном. Мозякин еще точно не близок к пенсии. Мы же видим Павла Дацюка. Он самый лучший игрок — уже не так хорош в плане скорости, но опыт и видение игры ставят его выше многих. Это хоккеист, который хорошо играл на Олимпийских играх и не хуже смотрелся на чемпионате мира в Дании. А ведь сколько ему лет? Он старше, чем Мозякин. Мозякин 1981 года рождения, а Дацюку скоро исполнится 40 лет. Но он все равно лучший.
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