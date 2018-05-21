Фигуристка из Ростова стала серебряным призером шоу «Ледниковый период. Дети»

Москве объявили победителей телешоу «Ледниковый период. Дети». Серебряной призеркой стала 11-летняя ростовчанка Анастасия Зинина. В финале девочка выступала под под композицию в исполнении Secret Garden.

Настя довольно чисто исполнила прыжки, которые были заявлены в ее программе — аксель, ритбергер, и все вращения. Девочка тренировалась в команде олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки

— Я очень требовательная к себе и всегда стремлюсь сделать всё, что запланировано на день, — призналась Настя в эфире телешоу.

Марии Сотсковой. Анастасия мечтает стать известной фигуристой, и для того, чтобы исполнить мечту дочери, семья переехала в Москву. Сейчас девочка тренируется в столичной ДЮСШ «Снежные барсы» у Светланы Пановой . Панова — бывший тренер участницы Олимпийских игр — 2018, неоднократной призерки чемпионатов России

Первое место среди фигуристок-одиночниц в «Ледниковом периоде» заняла 10-летняя москвичка Елизавета Берестовская.