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Фигуристка из Ростова стала серебряным призером шоу «Ледниковый период. Дети»
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Фигуристка из Ростова стала серебряным призером шоу «Ледниковый период. Дети» 

161.ru 21 мая 2018
Фото: 161.ru
В Москве объявили победителей телешоу «Ледниковый период. Дети». Серебряной призеркой стала 11-летняя ростовчанка Анастасия Зинина. В финале девочка выступала под под композицию в исполнении Secret Garden.
Настя довольно чисто исполнила прыжки, которые были заявлены в ее программе — аксель, ритбергер, и все вращения. Девочка тренировалась в команде олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.
— Я очень требовательная к себе и всегда стремлюсь сделать всё, что запланировано на день, — призналась Настя в эфире телешоу.
Анастасия мечтает стать известной фигуристой, и для того, чтобы исполнить мечту дочери, семья переехала в Москву. Сейчас девочка тренируется в столичной ДЮСШ «Снежные барсы» у Светланы Пановой. Панова — бывший тренер участницы Олимпийских игр — 2018, неоднократной призерки чемпионатов России Марии Сотсковой.
Первое место среди фигуристок-одиночниц в «Ледниковом периоде» заняла 10-летняя москвичка Елизавета Берестовская.
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