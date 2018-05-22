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Ройзман объявил об уходе с поста мэра Екатеринбурга
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Ройзман объявил об уходе с поста мэра Екатеринбурга 

Lenta.ru 22 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Об этом он объявил во время заседания городской думы во вторник, 22 мая, передает портал Е1.
Причиной увольнения политик назвал отмену выборов в городе. «Я в этом принимать участие не буду. Сегодняшнее заседание закрыто и я объявлю вам, что ухожу в отставку. Это противоречит интересам жителей Екатеринбурга, всем спасибо», — сказал он.
Выборы в Екатеринбурге отменили в начале апреля. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания Свердловской области.
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