Ройзман объявил об уходе с поста мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Об этом он объявил во время заседания городской думы во вторник, 22 мая, передает портал Е1.

Причиной увольнения политик назвал отмену выборов в городе. «Я в этом принимать участие не буду. Сегодняшнее заседание закрыто и я объявлю вам, что ухожу в отставку. Это противоречит интересам жителей Екатеринбурга, всем спасибо», — сказал он.