Ещё
Погба рассказал об отношениях с Моуринью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погба рассказал об отношениях с Моуринью 

Soccer News 21 мая 2018
Фото: Soccer News
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о том, как складываются его отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью.
"Он посадил меня на скамейку запасных, а я отвечаю на поле, всякий раз отдавая всего себя команде. Мы много говорили об этом, и люди думают, что это неправильно, но тренер и игрок не должны быть лучшими друзьями, нам не нужно вместе ходить в ресторан. У меня были некоторые проблемы — как игровые, так и психологические. И это заставило меня двигаться вперёд. Моуринью дал мне капитанскую повязку — впервые за моё время в клубе. Это очень важно для меня и помогает мне улучшать лидерские качества", — отметил он.
Soccer News: последние новости
Матич рассказал, какие игроки нужны "Манчестер Юнайтед" "Эвертон" определился с фаворитом на пост главного тренера Мойес может возглавить клуб из Чемпионшипа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро295
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль142
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль163
У Иерусалима отбирают «Евровидение»51
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии57
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение