Медведева побывала на приёме в посольстве Японии в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила посольство Японии Москве . Об этом сообщил российский артист балета Артём Овчаренко, который присутствовал на приёме вместе со своей супругой — балериной Анной Тихомировой. «Сегодня мы с Анной познакомились с замечательным и талантливым человеком Евгенией Медведевой на приёме в японском посольстве», — написал Овчаренко на своей странице в сети «Инстаграм». Посмотреть фото можно на странице Артёма Овчаренко в «Инстаграме». Ранее стало известно, что двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр станет гостем комедийного шоу «Comedy Club».