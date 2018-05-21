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Медведева побывала на приёме в посольстве Японии в Москве
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Медведева побывала на приёме в посольстве Японии в Москве 

Чемпионат.com 21 мая 2018
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила посольство Японии в Москве. Об этом сообщил российский артист балета Артём Овчаренко, который присутствовал на приёме вместе со своей супругой — балериной Анной Тихомировой. «Сегодня мы с Анной познакомились с замечательным и талантливым человеком Евгенией Медведевой на приёме в японском посольстве», — написал Овчаренко на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фото можно на странице Артёма Овчаренко в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр станет гостем комедийного шоу «Comedy Club».
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