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Медведеву заметили в посольстве Японии
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Медведеву заметили в посольстве Японии 

Рамблер 21 мая 2018
Серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева побывала в посольстве Японии в России, сообщает «Чемпионат».
Накануне двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию посетила прием в дипломатическом представительстве Страны восходящего солнца в Москве. Издание не уточнило, чему было посвящено мероприятие.
Также на приеме присутствовали другие российские знаменитости — балерина Анна Тихомирова и ее муж и коллега Артем Овчаренко. На своей странице в соцсети Instagram последний опубликовал селфи, на котором запечатлел себя, жену и Медведеву.
«Сегодня мы с Анной Тихомировой познакомились с замечательным и талантливым человеком Евгенией Медведевой на приеме в японском посольстве», — подписал он снимок.
В начале марта в СМИ появились сообщения о том, что Медведева намерена сменить тренера и гражданство. Тогда фигуристка призвала журналистов «успокоиться», назвав новость «выдумкой». Тем не менее два месяца спустя она прекратила сотрудничество со своей наставницей Этери Тутберидзе, при этом опровергнув желание сменить подданство.
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