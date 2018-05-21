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Поль Погба: «Моуринью посадил меня в запас, а я отвечаю на поле»
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Поль Погба: «Моуринью посадил меня в запас, а я отвечаю на поле» 

Спорт-Экспресс 21 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил, что работа под руководством Жозе Моуринью пошла ему на пользу. По ходу сезона француз оказывался вне основного состава, что породило слухи о конфликте с тренером.
— Он посадил меня в запас, а я отвечаю на это на поле, каждый раз делая все возможное, — цитирует AFP Погба. — Мы много говорили об этом. Люди думали, что это неправильно. Но тренер и игрок не должны быть лучшими друзьями, нам не нужно вместе ходить в ресторан. У меня были некоторые сбои, да. Это заставило меня двигаться вперед, развиваться. Но Моуринью помог моему лидерскому становлению.
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