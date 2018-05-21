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Федор Смолов: «Мусаев доказал, что нужен „Краснодару“
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Федор Смолов: «Мусаев доказал, что нужен „Краснодару“ 

Спорт-Экспресс 21 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью «СЭ» рассказал о том, как воспринял назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.
— Шалимова сменил Мурад Мусаев. 34 года, нигде не играл, на высоком уровне не тренировал…
— На второй день сказал ему: «Можете рассчитывать на мою поддержку. Обращайтесь в любой момент. Чем могу — помогу». Да, прежде он не работал с первой командой. Но если оказался там — значит, есть потенциал. Который увидел человек, поднявший футбол в Краснодаре на высочайший уровень. Его решение заслуживает как минимум уважения. Отсюда вывод.
— Какой же?
— Не стоит идти вразрез с мнением президента клуба или пытаться самоутвердиться за счет молодого тренера. Наоборот, его надо поддержать, помочь проявить свои лучшие качества.
— Шесть туров убедили, что Мусаев — именно тот тренер, который и нужен «Краснодару»?
— Более чем. (Александр КРУЖКОВ)
Полная версия интервью Федора Смолова
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