Тухель: «Хочу создать в „ПСЖ“ такую атмосферу, как была у Гвардиолы в „Барселоне“

Новоиспеченный наставник «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что уважает испанского специалиста Хосепа Гвардиолу и его работу, проделанную в каталонской «Барселоне».

"Гвардиола оказал на меня большое влияние. Футбол, который показывала его «Барселона», был одним из лучших в мире. Хочу создать в «ПСЖ» такую же атмосферу, как та, что была у него в каталонском клубе", — приводит слова немецкого специалиста Sport.es.

Напомним, на посту рулевого парижского гранда Тухель сменил испанского специалиста Унаи Эмери.