«Тренеру досталось?»: 53-летняя Жанна Эппле изумила фото на ринге

В наше время никого не удивишь видом хрупкой девушки в боксерских перчатках или кимоно — единоборства стали не только мужским занятием. Однако все это в большей степени касается молодого поколения, которое разрывает шаблоны во многих сферах жизни. Надо ли говорить, как изумились фанаты 53-летней актрисы Жанне Эппле , увидев свою любимицу на ринге.

Жанна Эппле из тех женщин, которые и сами не скучают, и не дают заскучать окружающим. Во-первых, фигура 53-летней артистки не перестает восхищать окружающих и, надо быть честными, не зря — ее формам позавидует не одно поколение женщин младшего возраста. Во-вторых, Жанна в свои годы уже стала бабушкой и через несколько лет подросшего внука актрисы явно будут принимать за ее сына. Согласитесь, тоже неплохо. В-третьих, карьера Жанны идет полным ходом, она востребована и с успехом работает, чем не всегда могут похвастаться более юные актрисы.

На днях артистка удивила своих почитателей в Инстаграм-аккаунте, опубликовав фотографию из спортивного клуба. Да не просто среди каких-то всем привычных тренажеров, а стоя на ринге в боксерских перчатках и боевой стойке. Компанию Жанне составил молодой человек, по всей видимости являющийся тренером звезды. Изумленные подписчики блондинки поспешили выразить свое восхищение и впечатления от увиденного. «Жанна, не подведите, я в этом бою поставил большие деньги на Вашу победу» «Какая умница! Только восхищаться и брать пример» «Вот это да! И когда все успеваете?! Столько энергии! Супер! Восхищаюсь!» «Тренеру досталось? Я бы не удивился, если бы вы ему наподдали» «Жанна, вы большая молодец, просто объект для подражания» «Стройная и красивая! Еще и бокс — сможете постоять за себя!» Вряд ли среди российских женщин найдется большое количество тех, кто отважится занять место Жанны. Однако если вы хотите выглядеть в 53 года так же, как она, стоит задуматься о физической нагрузке, ведь она является условием здоровой и продолжительной жизни. Возможно, вам больше подойдут другие виды активности, но бокс тоже стоит попробовать.