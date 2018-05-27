СМИ: «Зенит» отказался от идеи назначения Сарри, главным тренером клуба будет Семак

"Зенит" по окончании сезона расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини . Кандидатами на вакантный пост являются Сарри и Семак, являющийся главным тренером «Уфы».

Как сообщает Педулла, «Зенит» предложил Сарри возглавить команду и ждал от него ответа до воскресенья. Так как Сарри не дал ответа санкт-петербургскому клубу, то руководство «Зенита» отказалось от кандидатуры итальянца. В начале следующей недели клуб объявит о назначении Семака на пост главного тренера.

Сарри в 2015 году возглавил «Наполи», в сезонах 2015/16 и 2017/18 гг. под его руководством неаполитанцы становились вторыми в чемпионате Италии . В прошедшем сезоне «Наполи» набрал 91 очко, установив рекорд клуба и показав седьмой результат по количеству очков в истории серии А. Также «Наполи» установил рекорд по количеству очков для клуба, занявшего второе место. В мае на посту главного тренера клуба Сарри сменил другой итальянский специалист — Карло Анчелотти