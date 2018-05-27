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СМИ: «Зенит» отказался от идеи назначения Сарри, главным тренером клуба будет Семак
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СМИ: «Зенит» отказался от идеи назначения Сарри, главным тренером клуба будет Семак 

ТАСС 27 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 27 мая. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не дождался ответа от итальянского специалиста Маурисио Сарри и назначит главным тренером команды Сергея Семака. Об этом на своем сайте сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.
"Зенит" по окончании сезона расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини. Кандидатами на вакантный пост являются Сарри и Семак, являющийся главным тренером «Уфы».
Как сообщает Педулла, «Зенит» предложил Сарри возглавить команду и ждал от него ответа до воскресенья. Так как Сарри не дал ответа санкт-петербургскому клубу, то руководство «Зенита» отказалось от кандидатуры итальянца. В начале следующей недели клуб объявит о назначении Семака на пост главного тренера.
Сарри в 2015 году возглавил «Наполи», в сезонах 2015/16 и 2017/18 гг. под его руководством неаполитанцы становились вторыми в чемпионате Италии. В прошедшем сезоне «Наполи» набрал 91 очко, установив рекорд клуба и показав седьмой результат по количеству очков в истории серии А. Также «Наполи» установил рекорд по количеству очков для клуба, занявшего второе место. В мае на посту главного тренера клуба Сарри сменил другой итальянский специалист — Карло Анчелотти.
Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. Под его руководством уфимская команда в прошедшем сезоне добилась лучшего результата в истории, заняв шестое место в чемпионате России. В сезоне-2018/19 «Уфа» впервые в истории выступит в еврокубке, команда стартует в розыгрыше Лиги Европы со второго квалификационного раунда. С 2010 по 2013 год Семак играл за «Зенит», в составе санкт-петербургского клуба он дважды стал чемпионом России.
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