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СМИ: Сарри отказался возглавить «Зенит»
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СМИ: Сарри отказался возглавить «Зенит» 

Газета.Ru 22 мая 2018
Фото: Reuters
Главный тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри не намерен возглавлять санкт-петербургский "Зенит", сообщает ТАСС.
По информации calcionapoli24, Сарри отказался работать в санкт-петербургском «Зените», который предложил итальянцу контракт в числе пятерых кандидатов на этот пост.
Напоминаем, что в случае отказа Сарри от предложения «Зенита» наставником команды станет Сергей Семак, занявший с «Уфой» шестое место в чемпионате России.
Ранее известный спортивный комментатор и ведущий Георгий Черданцев заявил, что Сарри отказался возглавить «Зенит» и планирует остаться в «Наполи».
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