СМИ: Сарри отказался возглавить «Зенит»

Главный тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри не намерен возглавлять санкт-петербургский "Зенит" , сообщает ТАСС

По информации calcionapoli24, Сарри отказался работать в санкт-петербургском «Зените», который предложил итальянцу контракт в числе пятерых кандидатов на этот пост.

Напоминаем, что в случае отказа Сарри от предложения «Зенита» наставником команды станет Сергей Семак , занявший с «Уфой» шестое место в чемпионате России