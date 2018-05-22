СМИ: Сарри отказался возглавить «Зенит» 

Главный тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри не намерен возглавлять санкт-петербургский "Зенит", сообщает ТАСС.
По информации calcionapoli24, Сарри отказался работать в санкт-петербургском «Зените», который предложил итальянцу контракт в числе пятерых кандидатов на этот пост.
Напоминаем, что в случае отказа Сарри от предложения «Зенита» наставником команды станет Сергей Семак, занявший с «Уфой» шестое место в чемпионате России.
Ранее известный спортивный комментатор и ведущий Георгий Черданцев заявил, что Сарри отказался возглавить «Зенит» и планирует остаться в «Наполи».