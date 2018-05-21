«Урал» объявил о назначении Парфенова (фото)

"Футбольный клуб «Урал» выражает Александру Федоровичу большую благодарность за плодотворную работу на посту наставника основной команды. Желаем успешной и продуктивной работы в новой должности, а также скорейшего восстановления после перенесенной операции на ахилле", — говорится в заявлении клуба.

Александр Тарханов , возглавлявший «Урал» в минувшем сезоне, переведен на должность советника президента клуба по спортивной части и будет курировать вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола нашего клуба. pic.twitter.com/TWFNoFlEKW

— ФК Урал (@FCURAL) 21 мая 2018 г.