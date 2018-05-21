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«Урал» объявил о назначении Парфенова (фото)
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«Урал» объявил о назначении Парфенова (фото) 

Советский спорт 21 мая 2018
Фото: Soccer News
Дмитрий Парфенов — новый главный тренер #ФКУрал! Подробности 👉 https://t.co/ldOrfMvTaS pic.twitter.com/lihYzf9Cbx
ФК Урал (@FCURAL) 21 мая 2018 г.
"Футбольный клуб «Урал» выражает Александру Федоровичу большую благодарность за плодотворную работу на посту наставника основной команды. Желаем успешной и продуктивной работы в новой должности, а также скорейшего восстановления после перенесенной операции на ахилле", — говорится в заявлении клуба.
Александр Тарханов, возглавлявший «Урал» в минувшем сезоне, переведен на должность советника президента клуба по спортивной части и будет курировать вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола нашего клуба. pic.twitter.com/TWFNoFlEKW
— ФК Урал (@FCURAL) 21 мая 2018 г.
В минувшем сезоне Парфенов выиграл вместе с «Тосно» Кубок России. Что касается Тарханова, то под его руководством «Урал» занял 12-е место в таблице РФПЛ.
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