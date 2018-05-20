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Быков: Меня точно не будет в КХЛ в следующем сезоне
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Быков: Меня точно не будет в КХЛ в следующем сезоне 

LiveSport.Ru 20 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности в сезоне-2018/19.
«На данный момент я не готов к возвращению к работе тренером. С моей точки зрения, на этой должности ты должен быть на 100% сконцентрирован на работе, этого я сейчас сделать не смогу.
Скорее всего, в следующем сезоне к работе не вернусь. Даже не скорее всего, а точно: меня не будет в КХЛ в следующем сезоне.
Одному клубу я уже отказал. Какому именно — уточнять не буду, это было бы некрасиво», — цитирует Быкова «Р-Спорт».
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