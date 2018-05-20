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Медведева станет гостем телешоу Comedy Club
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Медведева станет гостем телешоу Comedy Club 

Чемпионат.com 20 мая 2018
Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева станет гостем комедийного шоу Comedy Club. Организаторы программы предложили зрителям задать вопросы гостям, включая Медведву.
«Напиши короткий и смешной вопрос, а лучшие из них Павел Воля и Гарик Харламов озвучат гостям со сцены. Вот список звёзд, которым надо задавать вопросы: Алёна Водонаева, Евгения Медведева, Нобель Арустамян, Наташа Краснова, Джефф Монсон. Вопросы должны быть короткими, смешными и без мата», — говорится в сообщении на официальной стране шоу «Вконтакте».
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